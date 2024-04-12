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Березуцкий: у Газзаева надо пройти огонь, воду, медные трубы. После этого он тебе верит

Березуцкий: у Газзаева надо пройти огонь, воду, медные трубы. После этого он тебе верит
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Бывший защитник ЦСКА Алексей Березуцкий рассказал о периоде совместной работы с экс-главным тренером армейцев Валерием Газзаевым.

«У Валерия Георгиевича надо пройти огонь, воду, медные трубы. После этого он не то, что тебя прощает, он тебе верит. И прощает заодно. Но если ты это не прошёл, ну как бы извини, берёшь чемоданчик», — сказал Алексей Березуцкий в выпуске YouTube-канала «Коммент.Шоу».

Алексей Березуцкий — воспитанник московской «Смены». Профессиональную карьеру футболиста начал в 1999 году в составе «Торпедо-ЗИЛ». В 2001-м Алексей перебрался в ЦСКА, где обрёл наибольшую популярность и где добился самых больших успехов. Вместе с красно-синими Алексей шесть раз выигрывал чемпионат России, семь раз побеждал в Кубке страны, а также стал обладателем Кубка УЕФА. Карьеру защитник завершил в 2018 году.

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