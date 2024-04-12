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Смоллинг: Де Росси придал большой импульс «Роме», все сражаются и хотят играть

Смоллинг: Де Росси придал большой импульс «Роме», все сражаются и хотят играть
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Центральный защитник «Ромы» Крис Смоллинг поделился эмоциями от победы в первом матче 1/4 финала Лиги Европы УЕФА с «Миланом», а также высказался о главном тренере команды Даниэле Де Росси. Напомним, римляне одержали победу с минимальным счётом — 1:0.

«Совершенно особенный вечер. Один из самых сложных сезонов в моей карьере, в том числе и на ментальном уровне. Сегодня вечером я испытал прекрасное чувство и очень рад, что внёс свой вклад. Что помогло «Роме» победить? Наша убеждённость. Мы очень уверенно занимали пространства: мы заслужили победу.

Де Росси? Он придал большой импульс всему клубу. Все сражаются и хотят играть. Нас ждут захватывающие игры как в лиге, так и в Европе», — приводит слова Смоллинга Milan News.

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