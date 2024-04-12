Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Бетис — Сельта. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Иван Таранов рассказал о самой серьёзной взбучке от Газзаева в ЦСКА

Иван Таранов рассказал о самой серьёзной взбучке от Газзаева в ЦСКА
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший защитник ЦСКА и «Крыльев Советов» Иван Таранов рассказал о самой серьёзной взбучке от экс-тренера армейцев Валерия Газзаева.

«Помню один момент. Мы играли чемпионский матч во Владивостоке и выигрывали с крупным счётом. Под конец он меня выпустил минут на 15. В каком-то из эпизодов я не нашёл продолжения игры и не стал обострять, а отдал пас назад Акинфееву. Валерий Георгиевич со скамейки так жёстко на меня накричал… Говорил: «Надо было выйти, показать себя и проявить»! Тогда я это не совсем понял. Мы выигрывали и психология у меня была такой — сохранить мяч для команды. А Газзаев хотел, чтобы я играл смелее и мог, например, пойти в неоправданный дриблинг или ещё что-то. Только спустя время я допёр, чего он хотел от молодёжи», — сказал Таранов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Егору Кабаку.

Материалы по теме
Гус сказал: «Не понимаю, зачем мы тебя вызвали?» Где теперь Таранов из ЦСКА и «Крыльев»
Эксклюзив
Гус сказал: «Не понимаю, зачем мы тебя вызвали?» Где теперь Таранов из ЦСКА и «Крыльев»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android