Таранов: после ухода из сборной Акинфееву стало полегче. До сих пор держит марку

Бывший защитник московского ПФК ЦСКА и самарских «Крыльев Советов» Иван Таранов ответил на вопрос, удивляет ли его, что голкипер и капитан армейцев Игорь Акинфеев до сих пор играет на высоком уровне. Напомним, Акинфееву уже 38 лет.

«Не удивляюсь. Вратарская позиция подразумевает спортивное долголетие. Игорь — молодец. Он всегда был целеустремлённым и преданным своему делу. Держит марку. Думаю, повлияло, что он закончил со сборной. Я прекрасно понимаю, как это тяжело — всем дают выходные, а ты едешь в сборную. Просто тяжело держать такой высокий уровень. Если сравнить то время и нынешнее, то сейчас ему полегче», — сказал Иван Таранов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Егору Кабаку.