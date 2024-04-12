«Все думали, что «Аталанта» обречена». Автор дубля Скамакка — о разгроме «Ливерпуля»

Нападающий «Аталанты» Джанлука Скамакка поделился мнением о победе в первом матче 1/4 финала Лиги Европы с «Ливерпулем». Напомним, итальянцы одержали разгромную победу со счётом 3:0, а Скамакка стал автором дубля.

«Это фантастический вечер, потому что мы верили в него с самого начала, мы очень счастливы, все думали, что мы обречены. Но 3:0 против них недостаточно, ведь есть ответный матч.

Мы старались прожить его как можно спокойнее, выходили на поле с мужеством, помогали себе. Такие подвиги совершаются командой, а не отдельными людьми. Я забил сегодня два гола, но если бы не мои товарищи по команде, я бы даже не смог их забить. Это заслуга каждого. Это ценные голы для «Аталанты» — приводит слова Скамакки Sky Sport Italia.