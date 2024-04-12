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«Все думали, что «Аталанта» обречена». Автор дубля Скамакка — о разгроме «Ливерпуля»

«Все думали, что «Аталанта» обречена». Автор дубля Скамакка — о разгроме «Ливерпуля»
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Нападающий «Аталанты» Джанлука Скамакка поделился мнением о победе в первом матче 1/4 финала Лиги Европы с «Ливерпулем». Напомним, итальянцы одержали разгромную победу со счётом 3:0, а Скамакка стал автором дубля.

Лига Европы . 1/4 финала. 1-й матч
11 апреля 2024, четверг. 22:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Окончен
0 : 3
Аталанта
Бергамо, Италия
0:1 Скамакка – 38'     0:2 Скамакка – 60'     0:3 Пашалич – 83'    

«Это фантастический вечер, потому что мы верили в него с самого начала, мы очень счастливы, все думали, что мы обречены. Но 3:0 против них недостаточно, ведь есть ответный матч.

Мы старались прожить его как можно спокойнее, выходили на поле с мужеством, помогали себе. Такие подвиги совершаются командой, а не отдельными людьми. Я забил сегодня два гола, но если бы не мои товарищи по команде, я бы даже не смог их забить. Это заслуга каждого. Это ценные голы для «Аталанты» — приводит слова Скамакки Sky Sport Italia.

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