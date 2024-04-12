Мостовой: Дзюба может спокойно играть ещё два-три года. Удачи ему, если поедет в Китай

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой высказался о нападающем «Локомотива» Артёме Дзюбе.

— Это обычная практика многих футболистов. Если Дзюба не останется в «Локомотиве», поедет в Китай. Спокойно к этому отношусь.

— Дзюба смог бы себя проявить на уровне китайского чемпионата?

— Дзюба и в России себя проявляет. Я одним из первых говорил, что Артём будет одним из лучших в РПЛ после того, как не заиграл в Турции и вернулся. В том сезоне так и было. И в Китае тоже будет показывать себя, если будет играть. Дзюбе 34 года, он спокойно может играть ещё два-три сезона. Удачи ему, если действительно поедет в Китай!

А историю дружбы Артёма со Слуцким мы хорошо знаем. Хорошо, что закончились эти глупости, которыми они занимались какое-то время. Это повлияло на игру Дзюбы, Слуцкому-то всё равно — про него и так все всё знают.

— Воссоединение Дзюбы и Слуцкого в «Шанхае» привлечёт внимание россиян к чемпионату Китая?

— Вряд ли. Если бы мне не сказали, что Слуцкий тренирует в Китае, мне было бы всё равно. Какая разница? В чемпионате Монголии тоже есть команды, которые 10 игр подряд выигрывают. Может, кому-то будет интересно, но не большой части, — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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