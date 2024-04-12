Деменко: в игре «Сочи» — «Спартак» произойдёт сенсация, Морено создал боеспособную команду

Бывший российский футболист Максим Деменко поделился ожиданиями от предстоящего матча 24-го тура РПЛ между «Сочи» и «Спартаком».

«Сочи» в любом случае преобразился. Мы видим другую команду по сравнению с первым кругом. Понятно, что были хорошие приобретения, но испанский тренер Морено создал интересную и боеспособную команду. «Сочи» сыграл вничью с ЦСКА, «Ростовом» и командами, которые были на большом подъёме.

Поэтому я ожидаю ажиотаж вокруг матча «Сочи» — «Спартак». Обычно приходит мало людей на стадион «Сочи», но на игру со «Спартаком» придёт достаточно болельщиков. Мне кажется, что в этой игре произойдёт сенсация, хотя «Спартак» — фаворит, но «Сочи» всем продемонстрировал, что неплохо играет», — сказал Деменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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