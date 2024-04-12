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Таранов: Ярошик опоздал на тренировку и прятался за деревьями — боялся, что оштрафуют

Таранов: Ярошик опоздал на тренировку и прятался за деревьями — боялся, что оштрафуют
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Бывший защитник московского ПФК ЦСКА Иван Таранов рассказал о забавном случае, как Иржи Ярошик прятался от Леонида Слуцкого за деревьями, чтобы не получить штраф за опоздание на тренировку.

«Как-то Ярошик опоздал на тренировку и прятался за деревьями — боялся, что оштрафуют. Вся команда стояла и наблюдала. Леонид Викторович выдал тогда: «В первый раз вижу долларового миллионера, который за $ 50 гуськом прячется». Вот такой был коллектив. Все друг друга уважали, что даже Иржику было стыдно опаздывать на несколько минут», — сказал Таранов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Егору Кабаку.

Напомним, до переезда в российский чемпионат Иржи Ярошик выступал за лондонский «Челси».

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