«Какой тебе Хрюстон?» «Сочи» анонсировал матч со «Спартаком» в стиле Дня космонавтики

Футбольный клуб «Сочи» в своём телеграм-канале анонсировал матч 24-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» в стиле Дня космонавтики. Игра состоится в эту субботу, 13 апреля, и пройдёт на стадионе «Фишт».

День космонавтики — отмечаемая сначала в СССР, а после в России и других странах постсоветского пространства 12 апреля дата, установленная в ознаменование первого полёта человека в космос. 12 апреля 1961 года советский космонавт Юрий Гагарин впервые в мире совершил орбитальный облёт планеты Земля.

Перед встречей со «Спартаком» «Сочи» располагается на последнем, 16-м месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Спартак» занимает шестое место. В матче первого круга сезона-2023/2024 красно-белые обыграли южан со счётом 1:0.

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