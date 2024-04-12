Таранов: в Лондоне Акинфеев смотрел на скамейку и улыбался. Газзаев тоже усмехался

Бывший защитник московского ПФК ЦСКА Иван Таранов поделился воспоминаниями о матче с лондонским «Арсеналом» на «Эмирейтс» в Лиге чемпионов УЕФА. Игра проходила в 2006 году в Лондоне (Англия) и завершилась со счётом 0:0. Таранов признался, что до сих пор помнит некоторые реакции Игоря Акинфеева и Валерия Газзаева на события в матче.

— Акинфеев говорил, что тот матч с «Арсеналом» был лучшим в карьере.

— Я даже помню его реакцию и Газзаева. Когда я сидел на скамейке и нас простили раз третий или четвёртый за первый тайм, Акинфеев смотрел на скамейку и улыбался, а Валерий Георгиевич отворачивался и тоже улыбался.

— А что Акинфеев сказал после матча?

— «Всё под контролем. Как обычно», — сказал Таранов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Егору Кабаку.