Таранов: Веркотерен удивлялся, что россиян нужно постоянно подгонять

Экс-защитник «Крыльев Советов» Иван Таранов поделился воспоминаниями о бывшем главном тренере самарцев Франке Веркотерене.

«Очень понравилась работа с бельгийцами, команда сплотилась и усилилась. У нас получился боевой коллектив. Была задача — сохранить его и выступить хорошо в РПЛ. Мы сразу заняли девятое место — довольно хороший показатель для команды, которая только вернулась из ФНЛ.

Потом пошёл какой-то спад. Всё немного приелось. Может быть, в тот момент, как я выразился, и расслабили булки. Мы выстрелили, и казалось, что нужно идти дальше и ставить более высокие цели. У нас тогда состоялся разговор с Франком. Я передал ему мнение большинства, что подготовка стала однообразной. Хотели, чтобы немного поработали над физикой. Мы чувствовали, что нас не хватает. На что он ответил: «Ребята, подготовка второй год одинаковая. Вы же хорошо себя чувствовали — значит, причина не в нас, а в вас». Говорил, что они ничего не меняли, а нам теперь что-то не нравится. Это их подход.

Может, этот европейский подход и правильный. А нам всё время нужно что-то выдернуть, добавить какой-то импульс. Веркотерен, когда его спрашивали про разницу между российскими и европейскими футболистами, говорил: «Я удивлён, что россиян нужно подталкивать и подгонять. Европейские сами хотят — им только нужно помочь. А российские футболисты всегда чего-то ждут от тренера», — сказал Таранов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Егору Кабаку.