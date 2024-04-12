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Таранов: «Крылья» обещали вернуть деньги за сожжённый «Мерседес», но обещание не сдержали

Таранов: «Крылья» обещали вернуть деньги за сожжённый «Мерседес», но обещание не сдержали
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Бывший защитник самарских «Крыльев Советов» Иван Таранов высказался о резонансной ситуации, когда фанаты сожгли его «Мерседес».

— После того как фанаты сожгли ваш «Мерседес», не было желания сменить обстановку?

— Сменить желания не было. Хотелось понять, кто это сделал. Спустя несколько лет только стало известно, когда всё улеглось. Болельщиков тоже можно было понять. Это же было в период нашумевшего матча в Грозном. Мне, наоборот, хотелось развернуть к себе болельщиков не словами, а своей игрой. Мы хотели показать, что являемся заложниками ситуации, а не инициаторами той игры.

— А как руководство клуба отреагировало на историю с машиной?

— Они пообещали вернуть деньги, но своё обещание не сдержали, — сказал Таранов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Егору Кабаку.

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