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Таранов: Галицкий спрашивал моё мнение о перспективах того или иного пацана в «Краснодаре»

Таранов: Галицкий спрашивал моё мнение о перспективах того или иного пацана в «Краснодаре»
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Бывший футболист «Краснодара» и «Краснодара-2» Иван Таранов рассказал о владельце южного клуба Сергее Галицком. По словам Таранова, Галицкий был максимально вовлечён в процессы, связанные с жизнью клуба. Также экс-игрок «быков» отметил, что президент «Краснодара» — очень общительный человек.

«Да, Сергей Николаевич очень общительный человек. Он мог подойти даже в перерыве или посреди тренировочного процесса, чтобы задать какие-то вопросы относительно молодых ребят. Спрашивал моё видение как опытного игрока о перспективах того или иного пацана. Мне было очень интересно и приятно, что такой человек интересуется моим мнением», — сказал Иван Таранов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Егору Кабаку.

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