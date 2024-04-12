Тарасов: Дзюба и Слуцкий хорошо дружат — было предсказуемо, что Артём тоже захочет в Китай

Бывший футболист Дмитрий Тарасов высказался о возможном переходе нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбы в китайский «Шанхай Шэньхуа», который возглавляет российский тренер Леонид Слуцкий. Ранее «Чемпионат» сообщал, что переход может состояться в случае, если «Локомотив» не продлит контракт с Дзюбой.

«Думаю, все понимают, что Дзюба и Слуцкий очень хорошо дружат. То, что Артём захочет к Леониду Викторовичу в Китай, было неочевидно, но предсказуемо. Вообще, не знаю уровень чемпионата Китая, трудно сказать, проявит ли себя там Дзюба. Возможно, российская аудитория какое-то время будет следить за их тандемом в «Шанхае», но это не вызовет какого-то громадного интереса. У меня лично — нет», — сказал Тарасов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.