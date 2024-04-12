Источник: казанский «Сокол» закроется, не сыграв ни одного матча во Второй лиге

Казанский «Сокол» прекратит своё существование. Об этом сообщил телеграм-канал «ФНЛ с Ильёвым».

Ранее клуб получил лицензию для выступления в дивизионе «Б» Второй лиги и прошёл учебно-тренировочные сборы под руководством Евгения Варламова. По информации источника, футболистам уже сообщили об этом решении.

«Сокол» должен был провести первый матч во Второй лиге в воскресенье, 14 апреля. В 1-м туре первенства в группе 4 дивизиона «Б» Второй лиги соперником «Сокола» значится «Пари Нижний Новгород — 2». Начало выездного матча в Нижнем Новгороде запланировано на 17:00 по московскому времени. 1-й тур в группе 4 дивизиона «Б» Второй лиги стартует завтра, 13 апреля.

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