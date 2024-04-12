Рафинья признан игроком недели в Лиге чемпионов

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Нападающий «Барселоны» Рафинья стал лучшим игроком недели в Лиге чемпионов. Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

10 апреля испанская «Барселона» на выезде сыграла с французским «ПСЖ» в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов. Встреча завершилась победой сине-гранатовых со счётом 3:2. Главным героем минувшей игры стал Рафинья. Футболист каталонцев записал на свой счёт два забитых мяча.

Также на игрока недели в ЛЧ претендовали французский нападающий мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн, английский хавбек «Манчестер Сити» Филип Фоден и норвежский полузащитник лондонского «Арсенала» Мартин Эдегор.

Напомним, в нынешнем сезоне Рафинья в общей сложности принял участие в шести матчах Лиги чемпионов УЕФА. Бразильский футболист сине-гранатовых отметился двумя забитыми мячами и тремя результативными передачами.