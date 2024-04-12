Президент Ла Лиги: у Переса слишком большое влияние, что плохо для футбола и всей страны

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас считает, что руководитель мадридского «Реала» Флорентино Перес обладает слишком большим влиянием на современный футбол.

«Суперлига? Флорентино никогда не проигрывает, и он всегда начеку. Он уже много лет пытается выжить меня из Ла Лиги. Суперлига — это модель управления, при которой правят самые богатые клубы. Он говорит, что они много заработают и будут делиться с остальными в знак солидарности. Это больше похоже на феодальные времена, но в футболе.

В свою очередь, я защищаюсь как могу. Но дело не в страхе, а в том, кто перед вами. Он очень влиятельный человек, достигающий своих целей. У него очень много влияния, слишком много. Это плохо и для страны, и для футбола», — приводит слова Тебаса Sport.es.

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Напомним, Перес активно лоббирует идею создания Европейской Суперлиги, которая будет проводиться не под эгидой УЕФА и ФИФА.