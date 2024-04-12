ЭСК поддержала решения арбитра Кукуяна в матче «Урал» — «Крылья Советов»

Екатеринбургский «Урал» обратился в экспертно-судейскую комиссию (ЭСК) с просьбой оценить работу арбитра Павла Кукуяна в матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги с самарскими «Крыльями Советов» (1:2). Вопросы вызвали эпизоды с вынесением второго предупреждения бразильскому защитнику Итало на 60-й минуте и назначением 11-метрового удара в ворота екатеринбуржцев на 74-й минуте.

«Судья правильно вынес второе предупреждение в матче и, соответственно, удалил с поля игрока команды «Урал» Итало на 60-й минуте матча.

Игрок «Урала» Итало рисковал, выставляя руку по направлению движения футболиста «Крыльев Советов» Романа Ежова, не думая о его безопасности. Контакт с лицом Ежова был совершен твёрдой частью предплечья руки, что было опасно для соперника, который при этом получил повреждение с кровотечением.

Большинство членов комиссии поддерживает решение судьи вынести второе предупреждение в матче игроку «Урала» за безрассудное использование рук и не считает это решение очевидно ошибочным.

Судья правильно назначил пенальти в ворота команды «Урал» на 74-й минуте матча.

Игрок «Крыльев Советов» Юрий Горшков, находящийся на высокой скорости, и вратарь «Урала» Илья Помазун одновременно тянутся к мячу. Нападающий первым играет в мяч ногой, после чего происходит контакт между ногой Горшкова и рукой вратаря, который не успел сыграть в мяч. В результате контакта нападающий «Крыльев Советов» падает на газон.

Судья оценил действия Юрия Горшкова как симуляцию, назначил свободный удар и вынес предупреждение игроку за неспортивное поведение. Решение арбитра было обусловлено тем, что он не видел контакта между футболистами.

В соответствии с протоколом VAR проверил игровую ситуацию и обнаружил, что контакт руки вратаря с ногой нападающего был. VAR оценил этот контакт как наказуемый и рекомендовал судье просмотреть видеозапись повтора у монитора, чтобы ещё раз оценить момент.

После просмотра повтора арбитр имел основания изменить своё первоначальное решение о симуляции и назначить пенальти. В связи с этим комиссия поддерживает решение VAR вмешаться в эту ситуацию и решение судьи назначить пенальти в ворота «Урала» в данном игровом эпизоде», — приводится текст решений на сайте Российского футбольного союза (РФС).