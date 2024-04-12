Почеттино высказался о состоянии травмированных игроков «Челси» перед игрой с «Эвертоном»

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино рассказал о состоянии травмированных игроков команды перед матчем 33-го тура английской Премьер-лиги с «Эвертоном». Встреча состоится в понедельник, 15 апреля.

«Что касается Чилуэлла, то сегодня он частично тренируется с командой, и мы посмотрим, сможет ли он выйти на замену в понедельник. Это хорошая новость, но он не слишком много играл в этом сезоне.

Энцо Фернандес и Аксель Дисаси находятся на обследовании. У них разные проблемы. Мы не считаем, что это серьёзные проблемы, но посмотрим, смогут ли они быть доступны. На данный момент они не тренируются с командой после игры с «Шеффилд Юнайтед», и поэтому мы не знаем, смогут ли они принять участие в матче в понедельник.

Лесли Угочукву восстанавливается. Посмотрим, сможет ли он через несколько недель снова тренироваться в общей группе. День за днём мы оцениваем этих ребят», — приводит слова Почеттино официальный сайт «Челси».