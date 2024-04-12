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L’Équipe: Неймар и Рамос остановили драку Месси с Хакими в прошлом сезоне

L’Équipe: Неймар и Рамос остановили драку Месси с Хакими в прошлом сезоне
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Бывший нападающий «ПСЖ» Лионель Месси, ныне выступающий в составе «Интер Майами», был близок к драке с правым защитником французского гранда Ашрафом Хакими. Об этом L’Équipe сообщил неназванный сотрудник парижского клуба.

По информации источника, в минувшем сезоне произошло обострение отношений между Месси и Хакими. В один из более напряжённых моментов игроки были готовы начать драку, однако на тот момент нападающий «ПСЖ» Неймар попытался урегулировать ситуацию и защитить Месси. Затем в конфликт вмешался бывший защитник парижского клуба Серхио Рамос, сказавший Хакими: «Если ты встанешь, то уже подойду я».

Источник подчёркивает: «К счастью, Серхио был там. Он часто выступал в качестве буфера между игроками команды, которые больше не могли выносить сложившейся обстановки».

Напомним, Месси выступал за «ПСЖ» с 2021 по 2023 год.

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