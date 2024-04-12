«Сыт по горло деньгами и футболом». Стали известны подробности ухода Неймара из «ПСЖ»

Минувшим летом экс-нападающий «ПСЖ» Неймар пытался убедить на тот момент нового тренера французского гранда Луиса Энрике оставить его в клубе. Об этом L’Équipe сообщил неназванный сотрудник парижского клуба.

«После двух или трёх очень хороших сезонов у меня сложилось впечатление, что он был сыт по горло: футболом и деньгами, которых у него было полно. Он больше не был голоден. У него всё ещё оставалась мотивация выступать за сборную Бразилии, но не ехать на матч в Брест.

Прошлым летом, в начале турне (летнее турне «ПСЖ» по Японии. — Прим. «Чемпионата»), Луис Энрике вызвал Неймара к себе и честно сказал ему, что будет дальше. Он посоветовал Нею найти другой клуб и сообщил, что не возьмёт его с собой в турне. Луиш Кампуш (советник «ПСЖ». — Прим. «Чемпионата») в конечном итоге убедил Энрике в том, что он должен взять его с собой для того, чтобы потом подороже продать его. Однако его [Неймара] поведение не было прежним. Эта история в Париже действительно должна была закончиться», — сказал сотрудник «ПСЖ».

Напомним, Неймар выступал за парижский клуб с 2017 по 2023 год. За этот период он принял участие в 173 матчах во всех турнирах, в которых отметился 118 голами и 77 результативными передачами. Минувшим летом Неймар перешёл в «Аль-Хиляль».

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