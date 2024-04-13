«Фундаментальное недовольство». Томас Мюллер — о текущем положении «Баварии»

Полузащитник «Баварии» Томас Мюллер высказался относительно текущей игровой формы мюнхенского клуба.

«Конечно, если посмотреть на ситуацию в целом, то возникает фундаментальное недовольство: на каком месте мы находимся в Бундеслиге, как выглядит наша статистика, и как часто мы проигрываем в чемпионате. Мы изо всех сил стараемся постоянно побеждать. Время от времени у нас были хорошие матчи, но не такие, к которым мы привыкли в «Баварии», — приводит слова Мюллера TZ.

Напомним, после 28 туров чемпионата Германии «Бавария» набрала 60 очков и на текущий момент занимает второе место, отставая от лидирующего леверкузенского «Байера» на 16 очков. Таже в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов мюнхенский клуб сыграл вничью с лондонским «Арсеналом» (2:2).

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