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В «Манчестер Юнайтед» установили цену на Мэйсона Гринвуда

В «Манчестер Юнайтед» установили цену на Мэйсона Гринвуда
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«Манчестер Юнайтед» рассматривает возможность продажи нападающего Мэйсона Гринвуда, выступающего на правах аренды в составе «Хетафе».

Как сообщает ESPN, игроком интересуются мадридский «Атлетико», а также туринский «Ювентус». В «Манчестер Юнайтед» планируют выручить за продажу игрока £ 30 млн, однако заинтересованные стороны могут посчитать сумму завышенной. Отмечается, что в английском клубе пока ещё не приняли окончательного решения по будущему Гринвуда.

Напомним, в нынешнем сезоне Гринвуд принял участие в 28 матчах во всех турнирах, в которых отметился восемью голами и пятью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.

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