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Клопп пообещал реакцию «Ливерпуля» на разгромное поражение от «Аталанты» в Лиге Европы

Клопп пообещал реакцию «Ливерпуля» на разгромное поражение от «Аталанты» в Лиге Европы
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал домашнее поражение в первом четвертьфинальном матче Лиги Европы с «Аталантой» (0:3).

Лига Европы . 1/4 финала. 1-й матч
11 апреля 2024, четверг. 22:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Окончен
0 : 3
Аталанта
Бергамо, Италия
0:1 Скамакка – 38'     0:2 Скамакка – 60'     0:3 Пашалич – 83'    

«Хорошая вещь в действительно плохом выступлении заключается в том, что можно играть лучше, и мы должны начать это делать со следующего матча. Нам нужно продемонстрировать реакцию. Это ясно на все 100%. Я, к сожалению, не впервые потерпел поражение. Мы отреагируем, я обещаю», — приводит слова Клоппа BBC.

Напомним, 11 апреля завершился первый матч 1/4 финала Лиги Европы между английским «Ливерпулем» и итальянской «Аталантой». Команды встречались на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле (Англия). Встреча завершилась победой итальянской команды со счётом 3:0.

Ответная игра пройдёт 18 апреля в Бергамо (Италия).

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