Клопп пообещал реакцию «Ливерпуля» на разгромное поражение от «Аталанты» в Лиге Европы

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал домашнее поражение в первом четвертьфинальном матче Лиги Европы с «Аталантой» (0:3).

«Хорошая вещь в действительно плохом выступлении заключается в том, что можно играть лучше, и мы должны начать это делать со следующего матча. Нам нужно продемонстрировать реакцию. Это ясно на все 100%. Я, к сожалению, не впервые потерпел поражение. Мы отреагируем, я обещаю», — приводит слова Клоппа BBC.

Напомним, 11 апреля завершился первый матч 1/4 финала Лиги Европы между английским «Ливерпулем» и итальянской «Аталантой». Команды встречались на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле (Англия). Встреча завершилась победой итальянской команды со счётом 3:0.

Ответная игра пройдёт 18 апреля в Бергамо (Италия).