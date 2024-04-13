11 апреля завершился первый матч 1/4 финала Лиги Европы между английским «Ливерпулем» и итальянской «Аталантой». Команды встречались на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле (Англия). Встреча завершилась победой итальянской команды со счётом 3:0.

Таким образом, «Ливерпуль» повторил крупнейшее домашнее поражение в еврокубках. Ранее английский клуб дважды с той же разницей в счёте был разгромлен на «Энфилде» мадридским «Реалом» – 2:5 в феврале 2023 года и 0:3 в октябре 2014-го в Лиге чемпионов.

Напомним, ответная игра между «Ливерпулем» и «Аталантой» пройдёт 18 апреля в Бергамо (Италия).

В следующем матче подопечные Юргена Клоппа встретятся с «Кристал Пэлэс», игра состоится 14 апреля.

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