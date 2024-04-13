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У «МЮ» осталось два здоровых центральных защитника перед матчем с «Борнмутом»

У «МЮ» осталось два здоровых центральных защитника перед матчем с «Борнмутом»
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У «Манчестера Юнайдет» осталось два здоровых центральных защитника, перед матчем 33-го тура чемпионата Англии с «Борнмутом».

Англия - Премьер-лига . 33-й тур
13 апреля 2024, суббота. 19:30 МСК
Борнмут
Борнмут
Не начался
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Из-за мышечного повреждения минимум неделю пропустят Рафаэль Варан и Джонни Эванс, Лисандро Мартинес с начала апреля выбыл с растяжением задней поверхности бедра (вернется в начале мая), а Виктор Линделёф получил травму подколенного сухожилия (вернется в конце апреля).

Единственной парой здоровых защитников остались Гарри Магуайр и Камблава Вилли.

Следующий матч команда проведёт сегодня, 13 апреля, в Борнмуте в 19:30 по мск.

После 31 тура «Манчестер Юнайтед» занимает шестое место в АПЛ с 49 очками. Лидирует в чемпионате «Арсенал» (71 очко).

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