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В тульском «Арсенале» высказались о возможных трансферах Дзюбы и Глушакова

В тульском «Арсенале» высказались о возможных трансферах Дзюбы и Глушакова
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Главный тренер «Арсенала» Александр Сторожук высказался об информации, согласно которой тульский клуб интересуется возможностью подписания 35-летнего нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбы и Дениса Глушакова.

«Дзюба? Первый раз от вас слышу. А почему не Бензема? Он сейчас тоже вроде ищет клуб. Таких разговор не было. Мы, наоборот, стараемся отходить от приглашения возрастных футболистов. Как и в случае с Глушаковым — это слухи. Да и уровень зарплат у нас принципиально иной. Мы совсем в другой системе координат», — цитирует тренера Metaratings.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 35-летний Артём Дзюба провёл 18 матчей, в которых забил четыре мяча и оформил три голевые передачи. Также на счету нападающего пять игр и одна результативная передача в Фонбет Кубке России.

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