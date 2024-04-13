Экс-игрок «Зенита» Радек Ширл рассказал, когда последний раз посещал Россию

Бывший полузащитник «Зенита» Радек Ширл рассказал с кем из экс-игроков сине-бело-голубых до сих пор поддерживает связь.

«С Андреем Аршавиным и Владом Радимовым по-прежнему дружим и общаемся. Давно ли был в России? Давно, в 2017 году приезжал в честь десятилетия с первого чемпионства. Очень понравился новый стадион «Зенита». Пока не получается выбраться в Питер, родилась дочка. В будущем обязательно планирую показать семье Санкт-Петербург и его красоты», – приводит слова Ширла Metaratings.

Ширл перешел в «Зенит» из «Спарты» (Прага) в январе 2003 года. Сумма трансфера составила € 500 тыс.

За питерский клуб чешский футболист выступал семь лет. За это время Ширл провёл в «Зените» 190 матчей, забил 8 мячей и отдал 18 голевых передач.

Вместе к клубом Ширл выиграл чемпионат России, Кубок и Суперкубок России, а также Кубок российской лиги. На международной арене полузащитник взял с «Зенитом» Кубок и Суперкубок УЕФА.

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