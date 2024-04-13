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«Уходит из клуба?» Игроки «Арсенала» были удивлены пассивностью Дэвиса в матче ЛЧ — Bild

«Уходит из клуба?» Игроки «Арсенала» были удивлены пассивностью Дэвиса в матче ЛЧ — Bild
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Футболисты лондонского «Арсенала» обратили внимание на слабый уровень игры и пассивность левого защитника «Баварии» Альфонсо Дэвиса в минувшем матче 1/4 финала Лиги чемпионов между этими командами (2:2). Об этом сообщает Bild.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 1-й матч
09 апреля 2024, вторник. 22:00 МСК
Арсенал
Лондон, Англия
Окончен
2 : 2
Бавария
Мюнхен, Германия
1:0 Сака – 12'     1:1 Гнабри – 18'     1:2 Кейн – 32'     2:2 Троссард – 76'    

По информации источника, соперники были удивлены тем, насколько безразличным выглядел Дэвис на поле и насколько его не беспокоила плохая игра «Баварии».

Напомним, последние месяцы в СМИ активно появляется информация о том, что 23-летний футболист в скором времени покинет «Баварию». В качестве основного претендента на Дэвиса называется мадридский «Реал».

В нынешнем сезоне Дэвис принял участие в 34 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 60 млн.

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