Федотов: Роша стабильно показывает свой уровень, не опускается ниже заявленной планки

Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов высказался об игре защитника команды Виллиана Роши. Российский специалист отметил, что бразильский футболист стабильно показывает высокий уровень игры.

«Главный прогресс в игре и мастерстве футболиста — это стабильность. Стабильно показывать свой уровень, не опускаться ниже заявленной планки. Это самое важное», — сказал Федотов в эфире «Матч ТВ».

Ранее издание «РБ Спорт» сообщило о том, что будущее Роши в ЦСКА находится под вопросом. Источник писал, что армейцы сделали защитнику предложение о продлении контракта, который истекает следующим летом. Но это предложение не устроило Виллиана.

Напомним, в текущем сезоне Роша принял участие в 19 матчах в рамках Российской Премьер-Лиги. Игрок московского ЦСКА отметился двумя забитыми мячами.