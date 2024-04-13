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Федотов: Роша стабильно показывает свой уровень, не опускается ниже заявленной планки

Федотов: Роша стабильно показывает свой уровень, не опускается ниже заявленной планки
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Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов высказался об игре защитника команды Виллиана Роши. Российский специалист отметил, что бразильский футболист стабильно показывает высокий уровень игры.

«Главный прогресс в игре и мастерстве футболиста — это стабильность. Стабильно показывать свой уровень, не опускаться ниже заявленной планки. Это самое важное», — сказал Федотов в эфире «Матч ТВ».

Ранее издание «РБ Спорт» сообщило о том, что будущее Роши в ЦСКА находится под вопросом. Источник писал, что армейцы сделали защитнику предложение о продлении контракта, который истекает следующим летом. Но это предложение не устроило Виллиана.

Напомним, в текущем сезоне Роша принял участие в 19 матчах в рамках Российской Премьер-Лиги. Игрок московского ЦСКА отметился двумя забитыми мячами.

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Источник: будущее Роши в ЦСКА остаётся открытым
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