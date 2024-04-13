Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Кадис — Барселона. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Енисей — Алания 4:1, результат матча 27-го тура Первой лиги 13 апреля 2024 года

«Енисей» разгромил «Аланию» в матче Первой лиги. Команды забили пять мячей на двоих
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился матч 27-го тура Мелбет Первой лиги между красноярским «Енисеем» и владикавказской «Аланией». Встреча прошла в Красноярске. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Михаилом Черемных. Хозяева одержали победу со счётом 4:1.

Россия - Мелбет Первая лига . 27-й тур
13 апреля 2024, суббота. 09:00 МСК
Енисей
Красноярск
Окончен
4 : 1
Алания
Владикавказ
1:0 Мазурин – 10'     2:0 Ломакин – 22'     3:0 Окладников – 26'     4:0 Стежко – 62'     4:1 Машуков – 85'    

Первый мяч был забит уже на 10-й минуте, когда полузащитник «Енисея» Андрей Мазурин вывел свою команду вперёд. На 22-й минуте Александр Ломакин увеличил преимущество красноярцев. Спустя лишь три минуты нападающий «Енисея» Андрей Окладников довёл счёт до разгромного.

На 62-й минуте защитник Виталий Стежко забил четвёртый безответный мяч в ворота «Алании». Ближе к концу основного времени матча владикавказцы сумели организовать гол престижа. Отличился нападающий Ислам Машуков.

«Енисей» находится на девятой строчке турнирной таблицы Первой лиги, набрав 36 очков в 26 проведённых матчах. «Алания» располагается на шестом месте с 37 очками после аналогичного количества встреч.

Турнирная таблица Первой лиги
Календарь Первой лиги
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android