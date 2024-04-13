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«Енисей» разгромил «Аланию» в матче Первой лиги. Команды забили пять мячей на двоих

Завершился матч 27-го тура Мелбет Первой лиги между красноярским «Енисеем» и владикавказской «Аланией». Встреча прошла в Красноярске. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Михаилом Черемных. Хозяева одержали победу со счётом 4:1.

Первый мяч был забит уже на 10-й минуте, когда полузащитник «Енисея» Андрей Мазурин вывел свою команду вперёд. На 22-й минуте Александр Ломакин увеличил преимущество красноярцев. Спустя лишь три минуты нападающий «Енисея» Андрей Окладников довёл счёт до разгромного.

На 62-й минуте защитник Виталий Стежко забил четвёртый безответный мяч в ворота «Алании». Ближе к концу основного времени матча владикавказцы сумели организовать гол престижа. Отличился нападающий Ислам Машуков.

«Енисей» находится на девятой строчке турнирной таблицы Первой лиги, набрав 36 очков в 26 проведённых матчах. «Алания» располагается на шестом месте с 37 очками после аналогичного количества встреч.