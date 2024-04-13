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«Енисей» сыграл с «Аланией» в специальной форме «Хищное дерби»

Сегодня, 13 апреля, состоялся матч 27-го тура Мелбет Первой лиги между красноярским «Енисеем» и владикавказской «Аланией». Встреча прошла в Красноярске. Хозяева одержали победу со счётом 4:1. «Енисей» сыграл в специальной форме «Хищное дерби».

«Фирменная красно-синяя расцветка и слова из басни Крылова «Лев и Барс» придают форме особый смысл», — говорится в сообщении, которое опубликовано в официальном телеграм-канале клуба.

Видео можно посмотреть в телеграм-канале «Енисея».

Отметим, что 27-й тур Первой лиги является тематическим. Он посвящён мультсериалу «Простоквашино». В социальных сетях лиги размещается контент в стиле «Простоквашино».

«Енисей» находится на девятой строчке турнирной таблицы Первой лиги, набрав 36 очков в 26 проведённых матчах. «Алания» располагается на шестом месте с 37 очками после аналогичного количества встреч.