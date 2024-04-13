Нигматуллин: Китай — один из самых идеальных вариантов для Дзюбы, парочку мячей забьёт

Бывший вратарь московского «Локомотива» Руслан Нигматуллин прокомментировал информацию о том, что нападающий железнодорожников Артём Дзюба может присоединиться к китайской команде «Шанхай Шэньхуа», которую возглавляет российский специалист Леонид Слуцкий.

«Конечно, особо не приходится верить, что Дзюба ещё может помочь «Локомотиву», потому что моложе он не становится, да и травмы появляются всё чаще и чаще. Думаю, «Локомотив» вряд ли продлит с ним контракт. Но у Артёма есть шансы устроиться: китайский вариант — один из самых идеальных для него.

Но удастся ли Слуцкому уговорить руководство взять своего давнего приятеля? Но это будет экзотично и для китайцев — такой высокий и мощный форвард. А если Дзюба решит проблемы с травмами, то парочку мячей забить там сможет, хотя китайский чемпионат тоже непростой», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.