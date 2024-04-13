«Бавария» — «Кёльн»: текстовая онлайн-трансляция матча Бундеслиги начнётся в 16:30

Сегодня, 13 апреля, состоится матч 29-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встретятся «Бавария» и «Кёльн». Игра пройдёт на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене. В качестве главного арбитра выступит Франк Вилленборг. Матч начнётся в 16:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

После 28 туров чемпионата Германии «Бавария» набрала 60 очков и занимает второе место. В свою очередь, после аналогичного количества игр в Бундеслиге «Кёльн» заработал 22 очка и расположился на 17-й строчке.

В нынешнем сезоне команды встречались в матче 12-го тура немецкого чемпионата. В том противостоянии мюнхенский клуб обыграл «Кёльн» со счётом 1:0. Единственный гол в той встрече забил нападающий Гарри Кейн.