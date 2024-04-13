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«Бавария» сомневается в кандидатуре Де Дзерби из-за его сложного характера — Фальк

«Бавария» сомневается в кандидатуре Де Дзерби из-за его сложного характера — Фальк
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Руководство «Баварии» не уверено в том, что востребованный итальянский специалист Роберто Де Дзерби, возглавляющий «Брайтон», подходит на пост нового главного тренера мюнхенского клуба, который освободится после отставки Томаса Тухеля по окончании нынешнего сезона. Об этом сообщает журналист Кристиан Фальк.

По информации источника, боссам «Баварии» не нравится тот факт, что Де Дзерби не знает немецкого языка, обладает сложным характером, а также приведёт с собой в клуб большую команду помощников.

Однако подчёркивается, что руководству мюнхенского клуба нравится тот футбол, который показывает «Брайтон» под руководством Де Дзерби. Спортивный директор «Баварии» Макс Эберль уже выходил на контакт с 44-летним специалистом.

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