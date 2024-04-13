Генсек РФС: банки не готовы переводить клубам РПЛ деньги за участие игроков в ЧМ-2022

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов сообщил, что клубы Российской Премьер-Лиги так и не получили деньги за участие игроков в чемпионате мира 2022 года. Функционер отметил, что в первую очередь зарубежные банки не готовы осуществлять платежи из-за санкций.

«Деньги от ФИФА за чемпионат мира? Ничего не сдвинулось. Они не готовы платить клубам, которые находятся под какими-то ограничениями. Не столько ФИФА, сколько банки не готовы осуществлять платежи», — приводит слова Митрофанова ТАСС.

ФИФА сообщала, что выплатит клубам $ 209 млн компенсации за участие футболистов в чемпионате мира, который прошёл в Катаре. На ЧМ-2022 выступили Деян Ловрен, представлявший «Зенит», а также Муми Нгамалё, Гильермо Варела и Себастьян Шиманьски, права на которых принадлежали московскому «Динамо».