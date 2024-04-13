Генсек РФС: сборные России и Китая не смогут провести матч в 2024 году

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов сообщил, что национальные команды России и Китая не смогут провести очную встречу в 2024 году из-за того, что у азиатской сборной нет свободных окон.

«Сборная Китая пока играет отборочный турнир к официальным соревнованиям. В 2024 году у них нет свободных окон», — приводит слова Митрофанова ТАСС.

Свой последний матч сборная России проводила с Сербией. Та встреча прошла 21 марта на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве и завершилась победой россиян со счётом 4:0.

Напомним, российские клубы и сборные отстранены от международных турниров по решению ФИФА и УЕФА из-за политической ситуации в мире. Российские судьи также перестали получать назначения на матчи международных турниров.