Фанаты «Монтеррея» станцевали на футболке Месси после победы в игре с «Интер Майами»

Болельщики мексиканского футбольного клуба «Монтеррей» решили станцевать на футболке нападающего «Интер Майами» Лионеля Месси после того, как обыграли «цапель» в ответном матче 1/4 финала Кубка чемпионов КОНКАКАФ со счётом 3:1 (первый матч — 2:1).

Фанаты «Монтеррея» топчут футболку Лионеля Месси:

На 31-й минуте счёт открыл нападающий хозяев поля Брэндон Васкес. На 58-й минуте его партнёр по линии атаки Херман Бертераме удвоил преимущество «Монтеррея». На 64-й минуте полузащитник Хесус Гальярдо довёл счёт до крупного. На 78-й минуте гости остались в меньшинстве после второй за несколько минут жёлтой карточки защитника Жорди Альбы. На 85-й минуте полузащитник Диего Гомес с передачи аргентинского нападающего Лионеля Месси забил единственный ответный гол «Интер Майами».

Месси вышел в стартовом составе гостей и провёл полный матч, как и его одноклубник уругвайский форвард Луис Суарес.