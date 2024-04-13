Хавбек «Реала» Камавинга: Месси — лучший футболист, против которого я когда-либо играл

Полузащитник мадридского «Реала» Эдуарду Камавинга ответил на вопрос, кто является лучшим футболистом из тех, против которых ему приходилось играть.

«Это Лионель Месси. Он является футболистом, который мало бегает, но, когда касается мяча, сразу чувствуется, что его уровень очень высок», — приводит слова Камавинга Managing Barca со ссылкой на Oh My Goal — France в соцсети Х (ранее Twitter).

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Напомним, в нынешнем сезоне Камавинга принял участие в 34 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 90 млн.