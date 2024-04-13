«Мы верим в тебя». Онана рассказал, как справлялся с критикой в первые месяцы в «Юнайтед»

Вратарь «Манчестер Юнайтед» Андре Онана поделился тем, как он справлялся с критикой и давлением, оказываемыми на него в первые месяцы нахождения в английском клубе, куда он перешёл минувшим летом из «Интера».

«Нужно соблюдать баланс. За шесть месяцев до этого [перехода в «Манчестер Юнайтед»] я знал, что меня считают лучшим. Но может случиться так, что через полгода всё изменится, и тебе просто придётся смириться с ситуацией.

Мы, вратари, должны защищать друг друга, особенно когда дела идут неважно. Они (остальные вратари команды) были рядом со мной. Они сказали мне: «Андре, послушай, мы знаем, кто ты. Мы сидели перед телевизором и смотрели, как ты играешь в полуфинале Лиги чемпионов. Вы были близки к победе в игре с «Сити» в финале. Не переживай. У большинства вратарей были трудности в «Манчестер Юнайтед» в начале их пути».

Именно такой посыл был у их слов, и игроки также очень помогли мне», — приводит слова Онана Sky Sports.