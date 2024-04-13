Евгений Калешин: можно официально объявить, что «Алания» уходит в перестройку

Главный тренер владикавказской «Алании» Евгений Калешин прокомментировал поражение от красноярского «Енисея» в матче 27-го тура Мелбет Первой лиги.

«Думаю, с этим позором нам придётся оставаться жить. В принципе, нужно донести до общественности, что я вчера встречался в Красноярске с владельцем клуба. Он как опытный человек, понимающий тренды, понимал, к чему всё идёт. И можно официально объявить, что команда уходит, даже не команда, а клуб уходит в перестройку. Это коснётся всех аспектов работы клуба, руководящего состава, тренерского состава и, естественно, футболистов.

Поэтому сегодня это водораздельный матч, который определил две части. Команда, которая успешно играла на протяжении нескольких дней, прекращает своё существование как вид, потому что она не способна ничего решить. Ну, естественно, что остальные все потянутся как ниточки: и тренерский штаб, и все.

Никто, естественно, ответственности не снимает. Если команда не может в девять утра сыграть, это вопрос к тренеру. Но и футболисты должны тоже взять на себя ответственность, разделить её вместе. Потому что выходят играть игроки, а у них где-то не хватает. Но глобально команда прошла своё окно возможностей в нынешнем состоянии. И поэтому нужна перестройка. Владелец к этому готов. Он меня вчера поставил в известность», — сказал Калешин на пресс-конференции.