Экс-жена Кака развелась с футболистом из-за того, что он был слишком идеальным

Каролина Селико, являющаяся бывшей женой полузащитника «Милана» и мадридского «Реала» Кака, заявила, что в 2015 году приняла решение развестись с футболистом, поскольку он был для неё «слишком идеальным».

«Кака никогда не предавал меня. Он хорошо ко мне относился, подарил мне замечательную семью, но я не была счастлива, чего-то не хватало. Проблема была в том, что он был слишком идеальным для меня», — приводит слова Селико Football Talk в соцсети Х (ранее Twitter).

Кака и Селико развелись спустя девять лет брака. У бывших супругов есть дочь Изабелла и сын Лука.

Напомним, Кака завершил карьеру в декабре 2017 года. Последним клубом полузащитника стал американский «Орландо». Больше всего матчей за свою карьеру Кака провёл в «Милане» — 307.

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