«Сочи» в матче со «Спартаком» одержал первую победу в РПЛ с октября 2023 года

Сегодня, 13 апреля, состоялся матч 24-го тура Российской Премьер-Лиги между «Сочи» и московским «Спартаком». Встреча прошла на стадионе «Фишт» в Сочи. Хозяева одержали победу со счётом 1:0. Таким образом, сочинцы выиграли матч РПЛ впервые с октября 2023 года.

В последний раз «Сочи» побеждал в матче чемпионата России по футболу 22 октября 2023 года. Тогда южане разгромили екатеринбургский «Урал» со счётом 4:1 во встрече 12-го тура. В составе «Сочи» отличились Кирилл Кравцов, Никита Бурмистров, Мартин Крамарич и Иван Игнатьев.

Благодаря сегодняшней победе «Сочи» поднялся на предпоследнее, 15-е место турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 18 очков в 23 проведённых матчах. «Спартак» располагается на шестой строчке с 35 очками после аналогичного количества встреч.