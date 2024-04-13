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«Сочи» в матче со «Спартаком» одержал первую победу в РПЛ с октября 2023 года

«Сочи» в матче со «Спартаком» одержал первую победу в РПЛ с октября 2023 года
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Сегодня, 13 апреля, состоялся матч 24-го тура Российской Премьер-Лиги между «Сочи» и московским «Спартаком». Встреча прошла на стадионе «Фишт» в Сочи. Хозяева одержали победу со счётом 1:0. Таким образом, сочинцы выиграли матч РПЛ впервые с октября 2023 года.

МИР Российская Премьер-лига . 24-й тур
13 апреля 2024, суббота. 14:00 МСК
Сочи
Сочи
Окончен
1 : 0
Спартак М
Москва
1:0 Аттийят-аллах – 76'    

В последний раз «Сочи» побеждал в матче чемпионата России по футболу 22 октября 2023 года. Тогда южане разгромили екатеринбургский «Урал» со счётом 4:1 во встрече 12-го тура. В составе «Сочи» отличились Кирилл Кравцов, Никита Бурмистров, Мартин Крамарич и Иван Игнатьев.

Благодаря сегодняшней победе «Сочи» поднялся на предпоследнее, 15-е место турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 18 очков в 23 проведённых матчах. «Спартак» располагается на шестой строчке с 35 очками после аналогичного количества встреч.

Турнирная таблица РПЛ
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