Дркушич: за два года, что я в «Сочи», это первый раз, когда мы не проиграли «Спартаку»

Защитник «Сочи» Ванья Дркушич прокомментировал победу южан над московским «Спартаком» (1:0) в 24-м туре РПЛ.

«Победа над «Спартаком» очень важна для «Сочи». Видно, что с новым тренером и игроками многое изменилось. Наконец-то мы победили дома.

Я три или четыре раза играл со «Спартаком» за два года в России. И это первый матч, где я не проиграл. Поздравляю всю команду — двигаемся дальше», — сказал Дркушич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Благодаря этой победе «Сочи» поднялся на предпоследнее, 15-е место турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 18 очков в 23 проведённых матчах. «Спартак» располагается на шестой строчке с 35 очками после аналогичного количества встреч.