Дркушич: слухи о моём будущем не мешают, я готов всё отдать за «Сочи»

Защитник «Сочи» Ванья Дркушич высказался относительно своего будущего в составе российского клуба.

«Слухи о моём будущем вообще не мешают. Я готов всё отдать за «Сочи». Ещё восемь игр до конца, а дальше посмотрим, что произойдёт», — сказал Дркушич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, ранее появилась информация, что французский «Нант» заинтересован в услугах 24-летнего футболиста.

В нынешнем сезоне Дркушич принял участие в 19 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3 млн.