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Ньюкасл — Тоттенхэм 4:0, результат матча 33-го тура АПЛ 13 апреля 2024 года

«Ньюкасл» разгромил «Тоттенхэм» в матче АПЛ, забив четыре безответных мяча
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Сегодня, 13 апреля, состоялся матч 33-го тура английской Премьер-лиги между командами «Ньюкасл Юнайтед» и «Тоттенхэм Хотспур». Встреча прошла на стадионе «Сент-Джеймс Парк» в городе Ньюкасл-апон-Тайн. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Тимом Робинсоном. Хозяева одержали победу со счётом 4:0.

Англия - Премьер-лига . 33-й тур
13 апреля 2024, суббота. 14:30 МСК
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Окончен
4 : 0
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
1:0 Исак – 30'     2:0 Гордон – 32'     3:0 Исак – 51'     4:0 Шер – 87'    

Первый мяч был забит на 30-й минуте, когда нападающий «Ньюкасла» Александер Исак открыл счёт и вывел свою команду вперёд с передачи Энтони Гордона. Спустя пару минут Гордон увеличил преимущество хозяев. На 51-й минуте Исак оформил дубль и довёл счёт до разгромного. Ему ассистировал Бруно Гимарайнс. В конце основного времени матча защитник Фабиан Шер установил окончательный результат. Голевая в активе Гордона.

«Ньюкасл» располагается на шестой строчке турнирной таблицы чемпионата Англии по футболу, набрав 50 очков в 32 проведённых матчах. «Тоттенхэм» находится на пятом месте с 60 очками после аналогичного количества встреч.

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