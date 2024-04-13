«Ньюкасл» разгромил «Тоттенхэм» в матче АПЛ, забив четыре безответных мяча

Сегодня, 13 апреля, состоялся матч 33-го тура английской Премьер-лиги между командами «Ньюкасл Юнайтед» и «Тоттенхэм Хотспур». Встреча прошла на стадионе «Сент-Джеймс Парк» в городе Ньюкасл-апон-Тайн. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Тимом Робинсоном. Хозяева одержали победу со счётом 4:0.

Первый мяч был забит на 30-й минуте, когда нападающий «Ньюкасла» Александер Исак открыл счёт и вывел свою команду вперёд с передачи Энтони Гордона. Спустя пару минут Гордон увеличил преимущество хозяев. На 51-й минуте Исак оформил дубль и довёл счёт до разгромного. Ему ассистировал Бруно Гимарайнс. В конце основного времени матча защитник Фабиан Шер установил окончательный результат. Голевая в активе Гордона.

«Ньюкасл» располагается на шестой строчке турнирной таблицы чемпионата Англии по футболу, набрав 50 очков в 32 проведённых матчах. «Тоттенхэм» находится на пятом месте с 60 очками после аналогичного количества встреч.