Морено: восхищаюсь Гвардиолой, но хочу, чтобы у «Сочи» был свой стиль

Главный тренер «Сочи» Роберт Морено сравнил стиль игры своей команды с клубами Юргена Клоппа и Хосепа Гвардиолы.

— Если сравнивать с европейскими клубами и тренерами, как Клопп и Гвардиола, какой стиль хотели бы видеть в «Сочи»?

— Хотелось бы видеть «Сочи» Роберто Морено. Перечисленные тренеры – это отличные специалисты. У них есть свой стиль, и я этими тренерами восхищаюсь. Что касается Гвардиолы, то он пример того тренера, который изменил футбол. Он изменил футбол в каждой стране, где он работал. Но, конечно, мне хотелось бы видеть команду со своим стилем, чтобы у «Сочи» был свой стиль. Чтобы команда всегда боролась, и команда хотела всегда побеждать. Если счёт не в нашу пользу, то команда готова показать, что просто так не проиграет, — передаёт слова Морено корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.