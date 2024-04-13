Бояринцев прокомментировал поражение «Спартака» в матче с «Сочи»

Экс-футболист «Спартака» Денис Бояринцев прокомментировал поражение красно-белых в матче с «Сочи» (0:1).

«У «Спартака» была совсем слабая игра в атаке. В первом тайме были какие-то подходы, а во втором была плохая игра. Поэтому даже 100% голевых моментов не было. Максименко пару раз вытащил команду. «На ноль» сыграть хорошо, но надо забивать. Были неплохие взаимодействия у Соболева, Пруцева и Хлусевича, но не смогли довести до конца свои эпизоды.

«Спартак» показал невыразительную игру, как и в прошлых матчах, отсюда и результат. Команда после сложной победы над «Динамо» должна была встрепенуться, но, к сожалению, в матче с «Сочи» «Спартак» не наиграл даже на ничью», — сказал Бояринцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.