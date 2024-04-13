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Канчельскис: «Краснодар» пока не готов тягаться с «Зенитом»

Канчельскис: «Краснодар» пока не готов тягаться с «Зенитом»
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Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал результат матча 24-го тура РПЛ между «Краснодаром» и «Зенитом», в котором гости одержали победу со счётом 2:1.

МИР Российская Премьер-лига . 24-й тур
13 апреля 2024, суббота. 17:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
1 : 2
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Оласа – 16'     1:1 Кассьерра – 48'     1:2 Артур – 64'    
Удаления: Тормена – 90+4' / нет

«В начале сезона я сказал, кто будет чемпионом. Что вы всё время создаёте интригу? «Зенит» — чемпион. В первом тайме «Краснодар» забил, но во втором тайме у «Зенита» было очень много моментов. «Краснодар» слишком сильно хотел выиграть, но пока они не готовы тягаться с «Зенитом» во всех отношениях. «Краснодар» будет бороться за второе или третье место.

В любом случае была потрясающая атмосфера, потому что 32 тысячи болельщиков пришли на футбол — это очень здорово. Да и сама игра была неплохая. Но у «Зенита» подбор игроков интереснее. Пока всем командам будет тяжело бороться с «Зенитом», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

После 23 матчей чемпионата России «Зенит» заработал 47 очков и расположился на первой строчке в турнирной таблице РПЛ. «Краснодар» с 43 очками занимает второе место.

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