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Семак: «Краснодар» дал «Зениту» билеты под самую крышу — мы сражались за наши семьи

Семак: «Краснодар» дал «Зениту» билеты под самую крышу — мы сражались за наши семьи
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу своей команды в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (2:1).

МИР Российская Премьер-лига . 24-й тур
13 апреля 2024, суббота. 17:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
1 : 2
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Оласа – 16'     1:1 Кассьерра – 48'     1:2 Артур – 64'    
Удаления: Тормена – 90+4' / нет

«Игра получилась эмоциональная, пропустил первыми, поставили себя в условия догоняющих. Ведь сильная сторона «Краснодара» контратаки. У нас были моменты и в первом тайме, но во втором удалось переломить ход встречи.

У нас была и дополнительная мотивация. Нашим родственникам, семьям дали билеты под самую крышу, плюс наших болельщиков урезали, не предупредив клуб. Так что мы сражались за наши семьи, наших болельщиков.

В перерыве у нас по тактике ничего не изменилось. Дуглас много пропустил, он не в оптимальном состоянии. Его участие было под вопросом. И чтобы его сберечь, мы поставили его на менее энергозатратную позицию. Дуглас хорошо работает с мячом. Он добавил нам надёжности при контроле мяча.

Ребята молодцы, игра непростая, но победа заслуженная», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

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