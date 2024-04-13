Семак: «Краснодар» дал «Зениту» билеты под самую крышу — мы сражались за наши семьи

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу своей команды в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (2:1).

«Игра получилась эмоциональная, пропустил первыми, поставили себя в условия догоняющих. Ведь сильная сторона «Краснодара» контратаки. У нас были моменты и в первом тайме, но во втором удалось переломить ход встречи.

У нас была и дополнительная мотивация. Нашим родственникам, семьям дали билеты под самую крышу, плюс наших болельщиков урезали, не предупредив клуб. Так что мы сражались за наши семьи, наших болельщиков.

В перерыве у нас по тактике ничего не изменилось. Дуглас много пропустил, он не в оптимальном состоянии. Его участие было под вопросом. И чтобы его сберечь, мы поставили его на менее энергозатратную позицию. Дуглас хорошо работает с мячом. Он добавил нам надёжности при контроле мяча.

Ребята молодцы, игра непростая, но победа заслуженная», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.